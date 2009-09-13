В Умани в пятницу будут праздновать Новый год

Баннеры с телефонами милиции, "скорой помощи", СБУ и надписью: «Будьте благодарные за гостеприимство жителей Умани» развесит Международный благотворительный фонд имени Рабе Нахмана возле синагоги и могилы Рабе Нахмана (место паломничества хасидов всего мира - УНИАН) на праздник Рош-га-Шана (еврейский (иудейский) Новый год – УНИАН) в городе Умань Черкасской области.

Об этом сообщили УНИАН в этом представительстве этого международного фонда.

Также выпустят буклеты, в которых на иврите и на украинском языке будут написаны пункты украинских законов и размеры штрафов за нарушение общественного порядка и драки.

В этом году (в 2009 году праздник Рош-га-Шана начинается вечером 18 сентября и заканчивается вечером 20 сентября) ожидается приезд около 25 тыс. хасидов из всех стран мира. Как отметили в представительстве фонда, при таком количестве паломников у местного населения возникают определенные неудобства. Поэтому фонд будет просить всех верующих строго соблюдать законы Украины. Чтобы разрешать конфликтные ситуации в рамках закона, на баннерах укажут телефоны оперативных служб. Будет работать информационный центр, куда смогут звонить по телефону как жители Умани, так и паломники.

Справка УНИАН. Город Умань Черкасской области - своеобразная Мекка для хасидов из всего мира. Здесь создан крупный историко-культурный центр, в который входят 26 различных объектов, среди которых главной святыней является могила основателя бреславского хасидизма рабби Нахмана, похороненного в Умани в 1810 году.

Хасидизм - религиозно-мистическое течение в иудаизме, которое возникло в 18 веке среди еврейского населения Волыни, Подолья и Галичины. Начиналась как оппозиционное движение официальному иудаизму, в частности, рабинату. Для хасидизма характерны: крайний мистицизм, религиозная экзальтация, почитание цадиков ("праведников", "провидцев"). Наибольшее количество сторонников хасидизма в Израиле. Ежегодно осенью в преддверие еврейского Нового года (Рош-га-Шана) в Умань приезжают хасиды на могилу своего духовного лидера Цадика Нахмана.