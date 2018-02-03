Сотрудниц мариупольского музея осудили за передачу 52 картин в аннексированный Крым

18:22, 03 февраля 2018
Общество
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Осужденная сотрудница мариупольского музея / фото ark.gp.gov.ua

Двух сотрудниц Мариупольского краеведческого музея решением суда признали виновными в служебной халатности и передаче 52 картин XVIII-XX века оккупационным властям Крыма.

Речь идет о принадлежащих Музейному фонду Украины произведениях художников XVIII-XIX века, говорится в приговоре суда на сайте Единого государственного реестра судебных решений, пишет Главред.

Отмечается, что 18 февраля 2014 года Симферопольский художественный музей и Мариупольский краеведческий музей подписали договор на экспонирование картин в рамках выставки "Русское и украинское искусство XVIII — начала ХХ века" и в тот же день картины из Крыма прибыли в Мариуполь. Экспозиция должна была длиться до 27 мая 2014 года, однако 19 марта мариупольские музейщики получили письмо от директора "Симферопольского художественного музея", в котором она просила вернуть произведения искусства из-за напряженной социально-политической обстановки в Украине. На то время Крым уже был аннексированным.

Cреди переданных картины были: "Лунная ночь" Ивана Айвазовского, "Дорога в лесу" Ивана Шишкина, "Пейзаж. Вечер" Алексея Саврасова, "Болото" Исаака Левитана и др.

В свою очередь руководитель мариупольского музея Ольга Чаплинская разорвала договор об экспозиции картин из Крыма, а заведующий отделом фондов Художественного музея им. А.И. Куинджи КУ "Мариупольский краеведческий музей" Наталья Куренышева 20 марта передала посланнику симферопольского музея 52 экспонированные картины.

Осужденная сотрудница мариупольского музея / фото ark.gp.gov.ua

На судебном заседании обвиняемые свою вину признали.

Заслуженному работнику культуры Украины Чаплинской назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей сроком на год.

Такое же наказание получила и ее коллега Куренышева. Однако, согласно закону об амнистии, музейщиц освободили от основного и дополнительного наказания.

Список картин, которые передали в Крым:

1. Самокиш Н.С. "Осенний пейзаж";

2. Самокиш Н.С. "Дворик, освещённый солнцем";

3. Френц Р.Ф. "Постоялый двор";

4. Маковский В.Е. "Посещение госпиталя" (эскиз)";

5. Поленов В.Д. "Пейзаж" (этюд)";

6. Юон К.Ф. "У берега. Река Пскова";

7. Кричевский В.Г. "Кирилловская церковь";

8. Браз О.Э. "Портрет мальчика";

9. Сверчков Н.Е. "Всадник в лесу";

10. Ционглинский И.Ф. "Мечеть в Тивериаде";

11. Жуковский С.Ю. "Разъезд";

12. Колесов А.М. "Портрет Гилярова - Платонова";

13. Шебуев В.К. "Голова старика";

14. Щедровский И.С. "Торговка яблоками";

15. Рылов А.А. "Село Макарье";

16. Яковлев П.Ф. "Нет пощады";

17. Туржансккй Л.В. "Последние цветы. Усадьба";

18. Шишкин И.И. "Дорога в лесу";

19. Левитан И.И. "Болото" (этюд)";

20. Федотов П.А. "Вдовушка";

21. Виноградов С.А. "Пастушки";

22. Жуковский С.Ю. "У мельницы";

23. Поленов В.Д. "Осенний пейзаж";

24. Саврасов А.К. "Пейзаж. Вечер";

25. Коровин К. А. "Пейзаж с крепостью" (эскиз декорации)";

26. Поленов В.Д. "Пейзаж с лодкой";

27. Самокиш Н.С. "На рысаке";

28. Казас М.М. "Портрет отца";

29. Раесберг Ц. "Портрет девочки";

30. Магдесиан Э.Я. "Дворик Алупкинского дворца";

31. Магдесиан Э.Я. "Алупкипскнй дворец";

32. Самокиш Н.С. "Тройка" (авторское повторение)";

33. Самокиш Н.С. "Петербургская конка";

34. Айвазовский И.К. "Лунная ночь";

35. Благовещенский В.И. "Старый дом";

36. Благовещенский В.И. "Старый Кремль";

37. Чемесов Е. "Портрет Елизаветы";

38. Уткин "Эней и Анхиз";

39. Орловский А.О. "Скачки";

40. Орловский А.О. "Автопортрет";

41. Беггров К. "Петербург. Владимирский собор";

42. Розанов И. "Церковь в Воскресенском под Москвой";

43. Иордан Ф. "Истязание Спасителя";

44. Беггров К. "Первая Линия Васильевского острога. Лютеранская церковь Св. Екатерины";

45. Галактионов "Петергоф. Марли";

46. Скородумов "Диана и Актеон";

47. Кочалов Г. "Невский проспект";

48. Еляков И. "Проспект Биржи и Гостиного двора";

49. Греков А. "Летний дворец Елизаветы Петровны";

50. Смирнов "Портрет Томилова";

51. Матэ В.В. "Портрет Григоровича Д.В.";

52. Крамской И.Н. "Петр I" (офорт с портрета И. Никитина)".

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Напомним, в начале февраля 2014 года более тысячи артефактов из коллекции скифского золота были вывезены в Нидерланды для участия в выставке "Крым: золото и тайны Черного моря", организованной в археологическом музее Алларда Пирсона в Амстердаме.

В коллекцию входят экспонаты пяти музеев, в частности, четырех крымских. В момент вывоза артефактов Крым еще не аннексировала РФ. Выставка была закрыта в конце августа 2014 года, но западный музей не хотел возвращать предметы до окончания судебного спора между Украиной и захваченным полуостровом.

В декабре 2016 года в Амстердаме окружной суд решил вернуть Украине артефакты выставки "Крым: золото и секреты Черного моря". Служители Фемиды пришли к выводу, что скифское золото является частью культурного достояния нашей страны.

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Теги: #скифское золото#картины в Крым#Мариупольский краеведческий музей