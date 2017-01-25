Оккупанты решили бороться за "скифское золото": подали апелляцию на решение суда Амстердама
Музеи оккупированного Крыма подали в окружной суд Амстердама апелляционную жалобу на ранее принятое им решение вернуть Украине коллекцию "скифского золота".
Об этом заявила так называемый "министр культуры" Арина Новосельская на встрече, передает ТАСС.
"Подана апелляционная жалоба. Очень надеемся, что будет принято правильное политическое решение", - заявила представитель оккупационной власти полуострова.
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Как сообщал УНИАН, окружной суд Амстердама постановил, что коллекция скифского золота крымских музеев, которая выставлялась в музее Алларда Пирсона, должна быть возвращена Украине, а не в оккупированный Россией Крым.
Конфликт вокруг экспонатов крымских музеев возник из-за оккупации Крыма Россией. Именно в то время экспонаты находились на выставке в Амстердаме. После завершения выставки нидерландская сторона, несмотря на предоставленные ранее гарантии, заявила о невозможности возвращения крымских экспонатов Национальному музею истории Украины, мотивируя свой отказ возможными претензиями со стороны крымских музеев.