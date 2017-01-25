Оккупанты решили бороться за "скифское золото": подали апелляцию на решение суда Амстердама

Об этом заявила так называемый "министр культуры" Арина Новосельская на встрече, передает ТАСС.

"Подана апелляционная жалоба. Очень надеемся, что будет принято правильное политическое решение", - заявила представитель оккупационной власти полуострова.

Читайте такжеКоллекция "скифского золота" может быть возвращена в Украину из Нидерландов в конце следующего года

Как сообщал УНИАН, окружной суд Амстердама постановил, что коллекция скифского золота крымских музеев, которая выставлялась в музее Алларда Пирсона, должна быть возвращена Украине, а не в оккупированный Россией Крым.

Конфликт вокруг экспонатов крымских музеев возник из-за оккупации Крыма Россией. Именно в то время экспонаты находились на выставке в Амстердаме. После завершения выставки нидерландская сторона, несмотря на предоставленные ранее гарантии, заявила о невозможности возвращения крымских экспонатов Национальному музею истории Украины, мотивируя свой отказ возможными претензиями со стороны крымских музеев.