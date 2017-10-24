В Украине введут экзамен по украинскому языку как иностранному

В Кабмине объясняют, что потребность в разработке и внедрении международнопризнанного сертификационного экзамена по украинскому языку как иностранному возникла из-за роста количества граждан, которые хотят подтверждать свое знание украинского языка (зарубежные украинцы, люди, которым нужно подтверждение знаний украинского языка как иностранного для профессиональной деятельности за рубежом, иностранцы, беженцы, мигранты). Об этом сообщает Правительственный портал.

Читайте такжеМинобразования обнародовало правила вступительной кампании на 2018 год"Зарубежным украинцам, тем иностранцам, кто хочет приобрести гражданство Украины, иностранным студентам необходимо официально подтверждать знание украинского языка, поэтому должны решить организационные вопросы с введением сертификационного экзамена как можно скорее", – цитирует пресс-служба вице-премьера Вячеслава Кириленко.

Важным этапом внедрения сертификационного экзамена, утверждение стандарта, который будет соответствовать нормативным документам CEFR (Common European Framework of Reference Общая Европейская Система Баз Данных), рекомендованных резолюцией Совета ЕС (ноябрь 2001 года).

В Кабмине сообщают, что под председательством Кириленко с участием министра образования и науки Лилии Гриневич, представителей МИДа, Национальной академии наук, учреждений высшего образования и общественных организаций состоялось специальное совещание относительно урегулирования этого вопроса.

По его результатам создадут рабочую группу с участием ведущих лингвистов и практикующих преподавателей, которая до конца года обобщит все существующие подходы и наработает единый стандарт для сдачи сертификационного экзамена по украинскому языку как второму/иностранному.