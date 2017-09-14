В МОН назвали самые популярные специальности среди абитуриентов в этом году

Во время вступительной кампании в этом году наиболее популярными среди поступающих на бакалавриат были специальности «Филология», «Право» и «Менеджмент». Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства образования и науки Украины, на них было подано соответственно 85,526 тыс., 74,055 тыс. и 59,393 тыс. заявлений.

Также среди лидеров - «Медицина», «Компьютерные науки», «Туризм», «Среднее образование», «Психология» и «Экономика» (от 46 тыс. до 40 тыс. Заявлений).

На последнем месте ТОП-10 «Инженерия программного обеспечения» - 33 тыс. заявлений.

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«Мы видим, что традиционно такие специальности, как «Право», «Менеджмент», «Туризм» и «Экономика» остаются одними из самых популярных у абитуриентов даже при том, что они не востребованы на рынке труда. При этом высокие ступени в рейтинге занимают и нужные экономике специальности, такие как «Компьютерные науки» и «Инженерия программного обеспечения», - сказал директор департамента высшего образования МОН Олег Шаров.

Наименее востребованными в этом году оказались «Богословие» (185 заявлений без учета духовных вузов) и «Гидроэнергетика» (193).

«К сожалению, среди наименее популярных специальностей остаются и те, которые сейчас востребованы на рынке труда, например, специальность «Атомная энергетика», - отметил Шаров.