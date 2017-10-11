Обматерил стюардессу из Чехии, сел на чужое место и отказался платить: Wizz Air ответила на "*уй-скандал" со Скрыпиным

В компании Wizz Air прокомментировали инцидент с журналистом Романом Скрыпиным на борту самолета из Гамбурга в Киев, когда одна из стюардесс разговаривала на английском и не перешла на украинский.

Как говорится в сообщении пресс-службы Wizz Air, во время посадки одна из бортпроводниц, гражданка Чехии, которая не владеет украинским, обратилась к Скрыпину на английском – одном из международных языков, которые используются на всех рейсах.

"Поскольку бортпроводница не обратилась к этому пассажиру на украинском, он использовал нецензурную лексику и прибег к еще более агрессивному поведению, заняв одно из мест повышенной комфортности и отказавшись заплатить за него дополнительный сбор", - рассказали в авиакомпании.

Читайте такжеКиевские рестораны и кафе обязали печатать меню на украинском языке

В Wizz Air отметили, что экипаж компании в данной ситуации действовал в соответствии с установленными правилами поведения, проявляя понимание и неоднократно прося пассажира успокоиться.

"Ситуация обострилась, поскольку пассажир не реагировал на просьбы бортпроводников. Поэтому, согласно правилам безопасности Wizz Air, об этом случае сообщили в соответствующие правоохранительные органы сразу после приземления самолета", - добавили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, журналист Роман Скрыпин спровоцировал скандал на борту рейса Гамбург - Киев компании Wizz Air. На своей странице в Facebook он сообщил, что стюардесса отказалась обслуживать его на украинском.