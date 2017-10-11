Журналист Скрыпин устроил скандал на борту самолета из-за отказа стюардессы перейти на украинский

Журналист Роман Скрыпин спровоцировал скандал на борту рейса Гамбург - Киев компании Wizz Air. На своей странице в Facebook он сообщил, что стюардесса отказалась обслуживать его на украинском.

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"Я летел вот из Гамбурга в Киев рейсом W6 7318. Стюардесса отказалась обслуживать меня на украинском. WTF? Галя зовут, если не ошибаюсь. Полицию она вызвала, но то другая история", - рассказал Скрыпин.

В комментариях к посту журналист добавил, что после отказа перейти на украинский, он "послал" стюардессу подальше, использовав нецензурную лексику, а та вызвала полицию. Правоохранители, по словам Скрыпина, составили на него протокол.

Как сообщал УНИАН, 5 октября Киевский горсовет согласовал правки в проект решения "О преодолении последствий советской оккупации в языковой сфере" и постановил печатать меню в ресторанах на государственном языке.