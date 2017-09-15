Закон "Об образовании" еще не направлен на подпись президенту Украины

На сегодняшний день Закон «Об образовании», принятый Верховной Радой 5 сентября, еще не направлен на подпись президенту Украины Петру Порошенко.

Как сообщил в комментарии агентству УНИАН помощник первого заместителя председателя парламентского комитета по вопросам науки и образования Александра Спиваковского (фракция «БПП») Олег Стоцкий, закон «готовится на подпись председателю Верховной Рады».

На уточняющий вопрос, что в соответствии со ст.130 закона о Регламенте, текст закона, принятый Верховной Радой, не позднее, чем в 10-дневный срок, то есть сегодня, должен быть оформлен главным комитетом и представлен на подпись председателю Верховной Рады, то есть, сегодня последний день для передачи его председателю парламента, Стоцкий отметил: «Сегодня и уйдет. Мы соблюдаем Регламент всегда».

Согласно Регламенту, председатель Верховной Рады подписывает представленный на подпись закон не ранее двух и не позднее пяти дней со дня его представления.

Как сообщал УНИАН, Закон «Об образовании» под регистрационным номером 3491-д был принят парламентом 5 сентября. За это решение проголосовали 255 из 359 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Им вводится 12-летнее среднее образование в Украине. Законом определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский.

Также предусмотрено, что в учебных заведениях, в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках- государственном языке, английском и других официальных языками Европейского Союза.

Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам Украины, гарантируется право на обучение в коммунальных учреждениях для получения образования наряду с государственным на языке соответствующего национального меньшинства. Это право реализуется через классы (группы) с обучением на языке соответствующего национального меньшинства наряду с государственным языком.

Лицам, принадлежащим к коренным народам Украины, гарантируется право на обучение в коммунальных учреждениях дошкольного и общего среднего образования наряду с государственным на языке соответствующего коренного народа. Это право реализуется через создание классов (групп) с обучением на языке этого народа наряду с государственным языком.

Кроме того, в Заключительных положениях закона установлено, что лица, которые принадлежат к коренным народам, национальным меньшинствам Украины и начали получение общего среднего образования до 1 сентября 2018 года, до 1 сентября 2020 продолжают получать такое образование в соответствии с правилами, действующими до вступления в силу данного закона с постепенным увеличением количества учебных предметов, изучаемых на украинском языке.

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В законе предусмотрена аттестация педагогических работников - очередная аттестация проходит не реже одного раза в пять лет. Решение аттестационной комиссии может быть основанием для увольнения педагогического работника с работы.

Предусмотрена сертификация педагогических работников путем независимого тестирования, самооценки и изучения практического опыта работы.

Согласно закону, руководитель государственного и коммунального учреждения общего среднего образования назначается на должность по результатам конкурсного отбора сроком на шесть лет и не более двух сроков подряд.

МИД Румынии выразил обеспокоенность в связи с нормами этого закона о языке обучения представителей национальных меньшинств Украины.

В МИД Польши выразили надежду, что Украина будет соблюдать обязательств, данные Варшаве, об изучении польским нацменьшинством родного языка.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не будет поддерживать инициативы Украины в международных организациях в связи с нормами нового закона об образовании, касающимися языков обучения представителей нацменьшинств Украины.