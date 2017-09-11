Украина на "Новой волне": стало известно, кто из оскандалившихся гастролеров засветится в Сочи

На российском музыкальном фестивале "Новая волна-2017", который проходит с 8 по 14 сентября в Сочи, выступит ряд украинских звезд. Об этом свидетельствуют афиши на официальном сайте конкурса.

В понедельник, 11 сентября, в Сочи выступит скандальная украинская певица LOBODA, которая недавно устроилась работать на российский телеканал МУЗ-ТВ. Также в концерте выступит сбежавшая в Россию Таисия Повалий.

Во вторник, 12 сентября, в трибьюте Филиппа Киркорова, кроме Лободы, возьмут участие Ани Лорак, которая исполнит его песню "Иллюзия" и Вера Брежнева, также недавно устроившаяся на российский телеканал.

В гала-концерте, который состоится 14 сентября, возьмут участие Макс Барских и группа "ВИА Гра".

Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее украинский конкурсант вышел на сцену в патриотическом костюме.