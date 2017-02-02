Большинство читателей УНИАН поддерживают блокаду "Л/ДНР" – опрос

Об этом свидетельствуют результаты опроса на сайте УНИАН.

Так, 68% читателей ответили, что полностью поддерживают блокаду самопровозглашенных "ЛНH" и "ДНР", ведь никаких экономических отношений с оккупированным Донбассом в условиях войны быть не может.

При этом 11% опрошенных заявили, что экономическая блокада – это еще мало, и выступили за полную изоляцию оккупированных районов Донбасса.

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Еще 7% считают, что блокада необходима, но секторальная, чтобы ограничение касалось только боевиков, а не простого населения.

А вот абсолютно против экономической блокады "Л/ДНР" выступили лишь 8%, которые считают, что от этого пострадают не боевики, а мирные жители, которые стали заложниками этих преступников.

В то же время 4% читателей выбрали вариант ответа "Заняться нечем, что ли? Направили бы свою энергию на что-то более полезное".

2% - поддержали взаимовыгодный обмен: еда в обмен на уголь.

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В целом в опросе УНИАН приняли участие 9 тысяч 513 читателей.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2016 года ветераны АТО объявили террористам на Донбассе ультиматум, чтобы те освободили всех украинских пленных, иначе бойцы угрожали начать экономическую блокаду оккупированных территорий.

В конце января активисты перешли к активным действиям, заблокировав железную дорогу Луганск – Попасная. Позже стало известно, что на Луганщине неизвестные перерезали железнодорожный путь на Попасну.

2 февраля ветераны АТО и активисты перекрыли железнодорожный переезд вблизи города Бахмут в Донецкой области, тем самым расширив блокаду.