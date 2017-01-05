Нацсовет по телерадиовещанию заявил о выдаче "1+1" лицензии на эфирное вещание

"Бланк лицензии телеканала "1+1" подписан. Мы ждем документального подтверждения что бенефициарные собственники не изменились", - сказал Артеменко.

Директор по юридическим вопросам «1+1 Медиа» Татьяна Смирнова, получая лицензию, отметила, что полный пакет документов, включая информацию о конечных бенефициарных собственниках, который Нацсовет потребовал от телеканала 29 декабря 2016 года, был подан своевременно.

«Вся информация, весь пакет документов согласно требованиям статьи 24 Закона Украины «О телевидении и радиовещании» был подан в Нацсовет одновременно с заявлением о продлении лицензии еще 29 июня 2016 года. С того момента никаких изменений в компании (о конечных бенефициарных собственниках – УНИАН) не произошло. Ответы на все письменные запросы Нацсовета были нами предоставлены своевременно», – подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, 29 декабря 2016 года журналисты телеканала «1+1» призвали президента Украины Петра Порошенко не допустить лишения канала лицензии Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания на эфирное вещание.

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Телеканал ссылался на информацию из разных источников о попытке отменить решение о переоформлении и продлении лицензии регулятора, принятое 15 декабря текущего года.

На телеканале сообщили, что Администрация президента пытается повлиять на принятие решения Нацсоветом и передачу контроля над каналом в другие руки.

В тот же день, 29 декабря 2016 года, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания заявил о намерении выдать телеканалу «1+1» бланк лицензии на эфирное аналоговое вещание не позднее 6 января 2017 года.

Нацсовет также обратился к каналу с просьбой подтвердить информацию о том, что экс-акционер «ПриватБанка» бизнесмен Игорь Коломойский остался конечным бенефициарным владельцем телеканала.

Справка УНИАН. «1+1» - общенациональный украинский частный телеканал, основан 3 сентября 1995 года. Покрытие вещания - 95% территории Украины. Конечным бенефициарным собственником является экс-акционер «ПриватБанка» бизнесмен Игорь Коломойский. В августе 2008 года генеральным директором группы компаний «1+1» стал Александр Ткаченко, который руководит каналом и медиахолдингом «1+1 Медиа».

«1+1 Медиа» – один из крупнейших медиахолдингов в Украине. Группа объединяет 5 телеканалов – «1+1», «2+2», ТЕТ, «1+1 International» и ряд других медиаактивов.