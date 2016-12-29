"1+1" может продолжать вещание даже без соответствующего бланка лицензии - глава Нацсовета

Об этом "Детектор медиа" заявил председатель Нацсовета Юрий Артеменко.

Он подчеркнул, что согласно действующим нормам украинского законодательства, продлена лицензия выдается не ранее последнего дня срока действия старой.

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«15 декабря Национальный совет переоформил и продлил лицензию "1+1". За это решение проголосовали все члены Нацсовета. Рассмотрение заявки канала длилось 6 месяцев из-за многочисленных недостатков со стороны лицензиата, которые представители лицензиата исправляли вместе с сотрудниками нашего аппарата. Мы приняли решение, как только были исправлены все недостатки», - напомнил Артеменко.

Он заявил, что из-за принятого решения о национализации "Приватбанка" Нацсовет попросил телеканал предоставить обновленные данные о конечных бенефициарах сначала устно, а 28 декабря заместителем главы Нацсовета Ульяной Фещук был направлен официальный запрос.

«Тем временем "1+1" от нас требовал срочно выдать им бланк лицензии. Мы им отвечали, что не имеем права выдавать раньше завершения срока действия лицензии – то есть не ранее 29 декабря. Интересно, что в законе не указано конечный срок выдачи бланка продленной лицензии. Из нашей общей практики мы выдаем бланк продленной лицензии в течение 30 дней с момента уплаты лицензионного сбора, как в случае с выдачей новых лицензий», - пояснил юридическую позицию председатель Нацсовета.

По его словам, Нацсовет не выставлял "1+1" счет на уплату лицензионного сбора, поскольку спросила обновленные данные для лицензии.

"Они сами оплатили лицензионный сбор 23 декабря без выставления счета, даже переплатили вдвое. Мы им будем возвращать половину суммы", - заявил он.

По мнению членов Национального совета, поскольку лицензионный сбор уплачен 23 декабря 2016 года, ведомство имеет время на выдачу бланка продленной лицензии до 23 января. "Почему они так спешат – я не знаю. Возможно, это как-то связано с "ПриватБанком"", - предположил Артеменко.

Таким образом, по словам Юрия Артеменко, телеканал "1+1" может продолжать вещание даже при отсутствии бланка лицензии, ведь уже принято решение Нацсовета о продлении срока действия лицензии.

Напомним, в ночь на 29 декабря руководство и сотрудники телеканала 1+1 обнародовали обращение к президенту и премьер-министру Украины, а также спикеру Рады. В нем, в частности, речь шла о попытке лишить телеканал лицензии.