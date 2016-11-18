Суд не избрал никакой меры пресечения экс-"беркутовцу" Белову, подозреваемому в убийствах участников Майдана

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня прокуратура обратилась в Печерский райсуд с ходатайством взять под стражу Белова в связи с тем, что ему инкриминируют еще одно обвинение — незаконное обращение с боеприпасами.

Представители Департамента специальных расследований Главного следственного управления Генпрокуратуры настаивали на содержании Белова под стражей, учитывая тяжесть предъявленных ему подозрений, а именно: покушение на убийство и законченное покушение на убийство, а также то, что несколько свидетелей прямо указали на него, как на лицо, стрелявшего из огнестрельного оружия в митингующих.

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Вместе с тем судья Печерского райсуда Лариса Сокол отложила принятие решения по этому ходатайству на 22 ноября 14.45 в связи с тем, что Апелляционный суд Киева, который 15 ноября выпустил Белова из-под стражи на ночной домашний арест, еще не объявил полного текста соответствующего постановления, в котором содержится мотивация для изменения меры пресечения Белову.

Напомним, что Белов является подозреваемым в уголовном производстве в отношении покушения на убийство и законченного покушения на убийство вместе с другими экс-бойцами батальона милиции особого назначения «Беркут» Главного управления МВД Украины в Харьковской области, 18 февраля 2014 года напали на участников Революции Достоинства, в результате чего трое из них погибли и еще более 30 получили телесные повреждения различной тяжести.

Также напомним, что 15 ноября Апелляционный суд Киева изменил Белову меру пресечения с содержания под стражей на ночной домашний арест.

Как сообщал УНИАН, летом этого года следователи Генпрокуратуры задержали четырех бывших бойцов харьковского «Беркута», среди которых был Белов и подозреваются в преступлениях против активистов Майдана.

Бывшие «беркутовцы» подозреваются в совершении 18 февраля 2014 года на улице Институтской, Крепостном переулке и улице Грушевского в г. Киеве, «на выполнение явно преступного приказа действий, направленных на незаконное воспрепятствование проведению собрания, митингов, походов и демонстраций) и превышение власти и служебных полномочий, которые повлекли наступления тяжких последствий в виде причинения, в результате применения специальных средств, тяжких телесных повреждений 35 гражданам, а также совершении оконченных покушений на умышленное убийство двух и более лиц, способом, опасным для жизни многих лиц, по предварительному сговору группой лиц».