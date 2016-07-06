Адвокат: "беркутовцы", причастные к расстрелам на Майдане, сбежали из-за утечки информации

Об этом во время заседания комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции в среду заявил адвокат Небесной сотни Роман Маселко, передает Украинская правда.

"Сейчас над пятью "беркутовцеми" идет суд, но их было гораздо больше. Знаем о том, что в июле 2014 года 16 "беркутовцев" за день до их задержания просто покинули Украину. Некоторые в Крым уехали, некоторые в Россию", - сказал он.

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"Все они контролировались, они прослушивались и такой факт интересный - жена одного из "беркутовцев" Мельника, который сейчас в бегах, работает в СБУ в отделе, который занимается прослушиванием. Насколько я знаю, еще полгода назад она еще работала. Все это свидетельствует, что и в таких чувствительных делах, когда вы не контролируете процесс полностью, есть проблема с утечкой информации", - добавил он.

По его словам, "эти люди бежали из-за утечек информации".

Как сообщал УНИАН, Генпрокуратура в 2014 году передала в суд уголовное производство против экс-«беркутовцев» Александра Зинченко и Павла Аброськина. Их подозревают в убийстве 39 активистов Майдана 20 февраля 2014 года на улице Институтской в центре Киева.

10 февраля 2016 года в ГПУ заявили о завершении расследования и направили в суд уголовное производство против еще трех экс-«беркутовцев» Александра Маринченко, Сергея Тамтури и Олега Янишевского.

По данным прокуратуры, этим лицам инкриминируется совершение теракта, превышение служебных обязанностей, умышленное убийство, покушение на убийство, препятствовании проведению мирных митингов и собраний, похищения и сокрытия оружия после совершения преступления.

Уголовные производства против всех подозреваемых бывших бойцов «Беркута» объединены в одно.