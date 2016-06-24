По делам Евромайдана разыскивают 36 человек - ГПУ

Об этом генеральный прокурор Украины Юрий Луценко написал на своей странице в Facebook.

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"Задержали еще 5 "беркутовцев", которые подозреваются в избиении и убийствах людей на Майдане 18 февраля. 19 человек уже предстали перед судом, по 13 заканчивается досудебное следствие, 36 - в розыске", - говорится в сообщении.

Луценко также выложил фото пуль, которые назвал "кровавой доказательной базой, извлеченной из тел погибших героев".

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 июня, пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган в Facebook написала, что следователи Генпрокуратуры задержали четырех бывших сотрудников батальона милиции особого назначения "Беркут" ГУ МВД Украины в Харьковской области, которые подозреваются в преступлениях против "майдановцев". Задержание произошло 23 июня.

Сарган сообщила, что бывшие "беркутовцы" подозреваются в совершении 18 февраля 2014 года на улице Институтской, Крепостном переулке и улице Грушевского в г. Киеве преступлений, в частности, причинении тяжких телесных повреждений 35 гражданам, а также совершении оконченных покушений на умышленное убийство двух и более человек.

Кроме того, сегодня ГПУ сообщила о задержании бывшего "беркутовца" по подозрению в избиении участников Майдана на крыше колоннады стадиона "Динамо" 21 января 2014 года.