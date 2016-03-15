Дело экс-командира роты "Беркута" об избиении 18 "автомайдановцев" направлено в суд

Об этом сообщает управление связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры.

«Генеральной прокуратурой Украины направлен в суд для рассмотрения по существу обвинительный акт в уголовном производстве по обвинению бывшего командира оперативной роты №1 столичного спецподразделения милиции «Беркут» по ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365, ч. 1 ст. 365, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 384 УК Украины по фактам превышения власти и незаконного задержания вместе с подчиненными ему сотрудниками 18 активистов общественного движения «Автомайдан» и других лиц в ночь с 22 на 23 января 2014 года на улицах Щорса и Грушевского в городе Киеве, сопровождавшегося применением к ним насилия и повреждением их автотранспорта», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что бывшему командиру спецподразделения также инкриминируется организация подлога рапортов и предоставления сотрудниками «Беркута» заведомо ложных показаний, соединенных с обвинением активистов в тяжких преступлениях, на основании которых они были задержаны, привлечены к уголовной ответственности за якобы хулиганские действия и им были избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

В ГПУ сообщают, что в отношении других соучастников этих преступлений досудебное расследование продолжается.

Как сообщал УНИАН, в феврале Генпрокуратура информировала о завершении расследования этого дела в отношении экс-командира роты «Беркута».