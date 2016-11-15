Суд отпустил под домашний арест "беркутовца", которого подозревают в убийствах на Майдане – Горбатюк

Одного из "беркутовцев", обвиняемых в убийствах во время массовых протестов на Майдане 18 февраля, перевели под домашний арест. Об этом сообщил начальник департамента специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, пишет "Украинская правда".

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Такое решение принял Апелляционный суд. По его словам, это один из харьковских "беркутовцев", фамилия которого не называется, в частности, обвиняется в совершении убийства с применением помпового ружья и охотничьих патронов.

"Он освобожден из-под стражи прямо в зале суда. Домашний арест распространяется с 22:00 до 07:00", - сказал Горбатюк.

Он говорит, что председательствующий судья Валерий Лашевич не привел мотивации судебного решения. "Оглашение полного текста постановления будет 22 ноября", - добавил Горбатюк.

Он пояснил, что это решение является окончательным и обжалованию не подлежит.

"Надеяться, что не убежит. Теперь это все на ответственности суда", - добавил Горбатюк.

Как известно, Лашевич уже не впервые принимает подобное решение в отношении "беркутовцев".

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 ноября, очередное заседание Святошинского районного суда Киева по делу экс-«беркутовцев» не состоялось из-за акции протеста в центре столицы.