Суд в Москве начал рассматривать дело директора Библиотеки украинской литературы

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, поддержать Шарину пришло несколько десятков россиян. На судебном процессе работают украинские и российские СМИ.

Дело рассматривает судья Елена Гудошникова.

Шарину защищают адвокаты Иван Павлов и Евгений Смирнов.

Заседание было назначено на 14.00 по киевскому времени, однако началось с опозданием на час.

Как сообщал УНИАН, 28 октября 2015 года в Библиотеке украинской литературы в Москве провели обыск, полиция подбросила националистическую литературу. Также обыск прошел дома у директора библиотеки Шариной.

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30 октября Шарина была помещена под домашний арест, решением российских судов арест неоднократно продлевался. Следователи заявили, что она якобы распространяла среди посетителей библиотеки «экстремистскую литературу».

14 декабря 2015 года прошли обыски у трех сотрудников библиотеки.

31 марта этого года в отношении Шариной открыли второе уголовное дело – ее обвиняют в растрате.