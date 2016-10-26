"Пришлось ехать за инструкциями лично": как в соцсетях отреагировали на поездку Савченко в Москву

Савченко отправилась в Россию на заседание Верховного Суда РФ, где заслушают апелляцию на приговор украинцам Станиславу Клыху и Николаю Карпюку.

Читайте такжеСавченко заснула на заседании по нацбезопасности (видео)

Мнения пользователей соцсетей разделились: одни ее поддерживают, поскольку она приехала поддержать украинцев, другие ее критикуют и считают, что она приехала в Россию по указанию Кремля.