"Пришлось ехать за инструкциями лично": как в соцсетях отреагировали на поездку Савченко в Москву

11:40, 26 октября 2016
Общество
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Пользователи соцсетей активно обсуждают приезд украинского нардепа Надежды Савченко в Москву.

Соцсети отреагировали на визит Савченко в РФ / Фото Илья Новиков

Савченко отправилась в Россию на заседание Верховного Суда РФ, где заслушают апелляцию на приговор украинцам Станиславу Клыху и Николаю Карпюку.

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Мнения пользователей соцсетей разделились: одни ее поддерживают, поскольку она приехала поддержать украинцев, другие ее критикуют и считают, что она приехала в Россию по указанию Кремля.

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