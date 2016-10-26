"Пришлось ехать за инструкциями лично": как в соцсетях отреагировали на поездку Савченко в Москву
11:40, 26 октября 2016Общество
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Пользователи соцсетей активно обсуждают приезд украинского нардепа Надежды Савченко в Москву.
Соцсети отреагировали на визит Савченко в РФ / Фото Илья Новиков
Савченко отправилась в Россию на заседание Верховного Суда РФ, где заслушают апелляцию на приговор украинцам Станиславу Клыху и Николаю Карпюку.
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Мнения пользователей соцсетей разделились: одни ее поддерживают, поскольку она приехала поддержать украинцев, другие ее критикуют и считают, что она приехала в Россию по указанию Кремля.
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