Савченко прилетела в Москву (фото)

Об этом на своей странице в Twitter написал адвокат Илья Новиков.

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"Надежда Савченко приехала в Москву на апелляцию Карпюка и Клыха в Верховном суде", - написал он.

Надежда Савченко приехала в Москву на апелляцию Карпюка и Клыха в Верховном суде — Ilya Novikov (@vertiporokh) October 26, 2016

Сама Савченко на своей странице в Facebook написала, что 26 октября в Верховном суде РФ состоится слушание апелляции на приговор украинцам Николаю Карпюку и Клиху Стасу.

"Для меня важно быть там. Поддержать хотя бы присутствием. Дать понять, что украинцы своих не бросают!" - заявила нардеп.

Как сообщал УНИАН, 26 мая Верховный суд Чечни приговорил Карпюка к 22,5 годам заключения в колонии строгого режима, Клыха - до 20 лет заключения.

Украина направила России около десяти запросов об экстрадиции Карпюка и Клыха, последний отправили в августе. Дело Карпюка и Клыха было сфабриковано Российским следственным комитетом и в нем фигурирует премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

По официальным материалам дела, в 1994 году у Яценюка было прозвище "боевик Арсен", он воевал в Чечне против российских войск с Александром Музичком, известным как Саша Белый, а еще - бывшим руководителем львовской организации УНА-УНСО Андреем Шкилем и, собственно, ныне подсудимыми в Чечне украинцами - Карпюком и Клыхом.