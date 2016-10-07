Торговцы наркотиками заманили в Россию почти 2 тысячи украинцев по объявлениям о работе курьером - правозащитники

Об этом сообщил на пресс-конференции руководитель адвокатского центра Украинского Хельсинского союза по правам человека Борис Захаров.

«Примерно 2 тыс. украинцев стали в России жертвами торговли людьми, они находятся в СИЗО или уже осуждены», - сказал он.

Читайте такжеГеращенко обнародовала список украинцев, которых Россия задержала за "шпионаж"

Координатор медийной инициативы за права человека, правозащитница Мария Томак отметила, что около года назад в Киеве, Львове, Харькове и других городах Украины начала использоваться преступная схема - появились объявления о работе курьером или экспедитором вахтовым методом, но на самом деле людей вывозили в России и заставляли доставлять наркотики.

«Берут мужчин от 20 до 35 лет, во время встречи человеку дают смартфон, оперативно покупают билет на поезд и дают карманные деньги на первое время. После приезда ему сообщают, в какой регион человек отправится, ему предоставляют жилье в съемной квартире. Когда человек понимает, с чем он будет иметь дело и пытается отказаться, ему начинают угрожать», - рассказала Томак о том, как работает преступная схема.

По ее словам, такие объявления и до сих пор можно увидеть в общественном транспорте.

Томак сообщила, что в Белгороде сегодня находится около 40 граждан Украины, которые обвиняются по 228-й статье российского Уголовного кодекса (незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление наркотиков - УНИАН), в Петрозаводске - 15, в Калуге - около 100.

Правозащитница отметила, что на сегодняшний день первоочередная задача - доказать, что задержанные и осужденные являются жертвами преступлений, связанных с торговлей людьми, и требовать их освобождения, согласно соответствующим нормам международного права.

«Правоохранительные органы и гражданское общество, в том числе правозащитные организации, должны срочно пресечь функционирование этой схемы на территории Украины, тем более, что подобная схема действовала в Молдове, и им удалось ее остановить», - сказала Томак.

В свою очередь народный депутат, член коллегии Министерства внутренних дел Антон Геращенко отметил, что для того, чтобы разоблачить эту схему, необходимо провести специальные оперативно-технические действия, которые не могут быть обнародованы.

«Что эта схема будет прекращена, у меня нет никакого сомнения», - сказал он.

Правозащитники призвали граждан не реагировать на подобные объявления.