Организатор Элита-Центра сидит в СИЗО, где часто умирали подследственные

Министерство внутренних дел Украины не исключает существования определенной угрозы жизни одного из главных организаторов столичной квартирной аферы компании "Элита-Центр" Александра ВОЛКОНСКОГО (ШАХОВА), которого экстрадировали в Украину 9 октября.

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Владимир БЕДРИКИВСКИЙ в интервью газете “Україна молода” (№ 195 от 17 октября 2008 года).

«Мы не исключаем определенной угрозы жизни ВОЛКОНСКОГО. Это всем понятно, потому что он является носителем информации. Во-первых, своими показаниями он может скомпрометировать известных людей, с которыми осуществлял незаконные сделки со столичной недвижимостью ради обогащения. Во-вторых, он знает, куда делись деньги «Элита-Центра». Поэтому он нуждается в серьезной защите от возможной ликвидации. Для нас он ценен и как свидетель, и как обвиняемый по уголовному делу. И мы его бережем”, - сказал В.БЕДРИКИВСКИЙ.

В то же время, по его словам, обеспечить безопасность такой персоны было легче, когда все СИЗО находились в системе МВД. “Но, не вдаваясь в детали, скажу, что мы проводим ряд серьезных мероприятий по безопасности ВОЛКОНСКОГО и тесно сотрудничаем с Госдепартаментом по вопросам исполнения наказаний. Допрашивают его следователи Главного следственного управления МВД под руководством Петра КОЛЯДЫ, а ГУБОП, в соответствии с решением министра, обеспечивает оперативное сопровождение этого дела”, - пояснил он.

По информации газеты, А.ВОЛКОНСКИЙ находится в СИЗО №13 на Лукьяновке, где на протяжении последних лет часто умирали подследственные, в том числе очень известные лица.

Как сообщал УНИАН, швейцарские правоохранительные органы задержали А.ВОЛКОНСКОГО (настоящее имя - Александр ШАХОВ, 1971 г.р., уроженец города Кемерово, Россия) в конце октября 2007 года во время прохождения им паспортного контроля в аэропорту Женевы с поддельным израильским паспортом.

Генпрокуратура Украины подготовила необходимые для экстрадиции А.ВОЛКОНСКОГО документы, и 25 октября 2007 года направила в Федеральный департамент юстиции и полиции Швейцарской Конфедерации. 30 октября 2007 года данные документы были получены, и начался процесс экстрадиции А.ШАХОВА в Украину.

В результате строительной аферы «Элита-Центр» в Киеве пострадали более 1,5 тыс. человек. По данным милиции, эта компания заключала с гражданами договоры о паевом участии в строительстве домов в разных районах Киева, однако строительство по этим адресам не велось. Общая сумма присвоенных денег вкладчиков составляет около 100 млн. дол.