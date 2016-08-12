Разведка подтвердила, что перестрелка в Крыму произошла между российскими военными

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий на брифинге в пятницу.

"По нашей информации, в ночь с 6 на 7 августа действительно произошла перестрелка между военнослужащими Вооруженных сил Российской Федерации и военнослужащими пограничных войск Российской Федерации вблизи Армянска", – сказал он.

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"Основная причина – то, что эти подразделения не смогли своевременно идентифицировать друг друга по принципу свой-чужой, на что был с одной и другой стороны открыт огонь на поражение", – заявил Скибицкий.

"Потери уточняются, но потери есть – как погибшие, так и раненые", – сообщил он.

Ранее СМИ сообщали, что вблизи КПП Армянск 6-8 августа произошли два инцидента, в результате которых российские военные применили оружие. В обоих случаях они находились в состоянии алкогольного опьянения.