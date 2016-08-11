Придуманная ФСБ провокация в Крыму оказалась разборками пьяных российских военных - СМИ

Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на собственные источники.

Как передает издание, в ночь с 6 на 7 августа российские военные, которые несли службу вблизи КПП Армянск, открыли огонь по пограничникам, которые подплыли к ним по воде на катерах.

Пограничники начали стрельбу в ответ. В результате перестрелки один человек был убит (пограничник), четверо (один военный и трое пограничников) ранены.

Спустя сутки, в ночь с 7 на 8 августа российские военные вновь открыли стрельбу на КПП Армянск в Крыму. В этот раз они стреляли по гражданскому автомобилю, который направлялся в Херсонскую область.

Отмечается, что перед КПП Армянск российские военные (наряд из пяти человек) остановили автомобиль "Шкода Фабиа", за рулем которого находился 23-летний житель с. Суворово Хафиз Мухамадов, в салоне также была 20-летняя девушка. Они направлялись к родственникам в Крестовку Чаплынского района (Херсонская область - Ред.). По словам источников издания, находясь в состоянии алкогольного опьянения, военные потребовали от молодых людей предоставить дополнительные документы, помимо паспорта. Водитель попросил их уточнить, кто они такие и отказался предоставлять документы.

Завязалась ссора, военные открыли огонь по машине, а когда люди из нее выбежали, то и по ним. Девушка получила несерьезное ранение, в парня попало 6 пуль. Как утверждают собеседники LB.ua, осознав, что натворили, стрелявшие пустились в бега. Вскоре троих задержали.

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Хафиз Мухамадов жив - вчера он вышел из комы. В данный момент он находится в Красном в больнице под охраной.

Напомним, 7 августа Россия приостановила работу всех пунктов пропуска в Крым из-за якобы перестрелки, которая была слышна на админгранице с Крымом.

Спустя три дня, 10 августа, в ФСБ России заявили, что предотвратили совершение терактов в оккупированном Крыму на «критически важных объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова», которые якобы готовило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Также в ФСБ заявили о ликвидации «украинской агентурной сети» и задержания группы «диверсантов».