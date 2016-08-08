Контрабанда наркотиков на украинско-польской границе с начала года выросла более чем в 300 раз

Об этом сегодня, 8 августа, сообщил на пресс-конференции начальник Львовского пограничного отряда Сергей Мельник, сообщает zik.ua.

По словам Мельника, на Волыни чаще фиксируют незаконное перемещение табачных изделий, на Львовщине – нелегальную миграцию. Чаще всего в ЕС незаконно хотят попасть граждане постсоветских стран – Молдовы, Грузии, Чеченской Республики. Так, в этом году за нарушение государственной границы задержаны 54 нелегальных мигранта. Польские пограничники, в свою очередь, задержали 39.

Также увеличились случаи, когда находят летательные аппараты – самолеты АН-2, мотодельтапланы. Последний такой случай зафиксировали сегодня ночью. Поэтому усилена охрана границы и пунктов пропуска, отметил Мельник.

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За пределами пунктов пропуска пограничники за семь месяцев задержали 620 ящиков табачных изделий, в пунктах пропуска – около 300. Также выявлено 145 единиц оружия (ножи, газовые баллончики, травматическое оружие), 120 боеприпасов – втрое больше, чем в прошлом году.

Кроме того, по словам Мельника, обнаружено 7,5 кг наркотических веществ – в 313 раз больше, чем в прошлом году, 2 кг психотропных веществ – в 31 раз больше. Также обнаружено 1 кг тротила. В девяти случаях в пунктах пропуска обнаружена контрабанда свыше 83 кг янтаря.

В целом выявлено контрабандных товаров на сумму почти 5 млн грн, подытожил начальник Львовского пограничного отряда.

Отметим, Львовский пограничный отряд охраняет участок государственной границы с Польшей в пределах Волынской и Львовской областей, протяженностью 220 км. На границе есть семь пунктов пропуска – два для железнодорожного сообщения, четыре автомобильных и один во Львовском аэропорту.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что ЕС создает новый орган для защиты границ.