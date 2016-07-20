Битва за "Евровидение - 2017": Днепр презентовал промо-видео

Днепра может выделить почти 1,4 миллиарда гривень на "Евровидение – 2017" в этом городе. Об этом ранее заявил мэр Борис Филатов. 19 июля был опубликован промо-ролик Днепра к битве городов за проведение международного песенного конкурса.

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Всего в "битве" за "Евровидение" участвуют шесть городов: Одесса, Херсон, Киев, Львов, Днепр и Харьков. Отбор проводится для того, чтобы определить лучшую заявку города, который желает принять гостей конкурса и имеет достойную инфраструктуру.

Сегодня, 20 июля, проходит третий этап конкурса. Города будут презентовать заявки на заседании Оргкомитета по подготовке и проведению в Украине в 2017 году песенного конкурса.

После этого этапа определятся два города-финалиста. 22 июля начнется финальный этап отбора, он будет состоять в инспекции в города-финалистов при участии Европейского языкового сообщества и членов оргкомитета.

Город, который примет конкурс, назовут 1 августа.