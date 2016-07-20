Одесса представила собственное промо-видео к "Евровидению 2017" (видео)

В Одессе показали презентационный ролик к "Евровидению 2017". Уже первого августа станет известно, какой город будет принимать музыкальную первенство следующего года, сообщает ТСН.uа.

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"В почти полутораминутном видео показаны самые выдающиеся места приморского города, в частности, известный едва ли не на весь мир Оперный театр", - говорится в сообщении.

Ролик не имеет звукового сопровождения, однако яркая "картинка" говорит сама за себя. Особую атмосферу промо-видео создали морские пейзажи.

Заметим, что Днепр представил презентационный ролик к "Евровидению 2017".

Впрочем, по мнению Джамалы, Одесса будет очень удачным выбором для проведения музыкального первенства в следующем году.