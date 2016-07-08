В Украине с 11 июля начинается вступительная кампания

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на пресс-конференции министр образования и науки Лилия Гриневич.

«В понедельник, 11 июля, начинается основной этап вступления в высшие учебные заведения, позади внешнее независимое оценивание, и начинается подача документов», - сказала она.

Министр отметила, что особенность этой кампании, как и предыдущей, в том, что все документы подаются в электронном виде. «Это те документы, которые касаются поступления на программы бакалавра», - пояснила Гриневич и добавила, что если у абитуриентов возникнут проблемы с электронной подачей документов, то они могут обратиться в центры поддержки, которые есть при любом вузе.

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Она также напомнила, что в 2016 году происходит последний набор на программу подготовки младшего специалиста. Кроме того, министр подчеркнула, что Кабмин увеличил госзаказ на прием в вузы. Всего абитуриенты могут подавать 15 заявлений по 5 специальностям в разные вузы.

«Таким образом, складывается ситуация, что ориентировочно 50% тех студентов, которые попадут в высшие учебные заведения, смогут учиться за средства бюджета», - сказала Гриневич.

Как сообщал УНИАН, 6 июля Кабмин увеличил госзаказ на прием в вузы на 12,3%. Общее количество абитуриентов, которые смогут учиться за государственные средства, увеличится до 272,6 тыс. человек, в том числе на дневной форме обучения – 237,9 тыс. человек, что больше на 12,3% и 10,4% утвержденных на 2015 год общих показателей.

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Предусматривается, что государственный заказ позволит также учиться льготным категориям, таким как участники АТО, их детям, а также выпускникам из оккупированных территорий, изъявивших желание сдать ВНО и поступить в вузы на подконтрольных Украине территориях. Также значительно увеличено количество мест младших специалистов, что частично позволит компенсировать дефицит рабочих кадров на рынке труда.