Рада предоставила участникам АТО дополнительные гарантии в содействии трудоустройству
Верховная Рада Украины внесла изменения в статью 14 Закона "О занятости населения" относительно дополнительных гарантий в содействии трудоустройству участников боевых действий, которые принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения.
Как передает корреспондент УНИАН, за закон №2095а-д проголосовали 235 народных депутатов из 301, зарегистрированного в сессионном зале.
Законом устанавливается, что к категориям граждан, имеющих дополнительные гарантии в содействии трудоустройству, относятся и участники боевых действий, указанные в пунктах 19 и 20 части 1 статьи 6 Закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".
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Как заявила председатель Комитета ВР по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения Людмила Денисова, законопроект касается участников боевых действий, которые принимали участие в АТО и состоящих на учете в государственных центрах занятости.
"Их включают в обязательную квоту на трудоустройство. Это 5%. Каждый работодатель должен их принять", - сказала Денисова.
Принятый закон вступает в силу через месяц со дня его опубликования.