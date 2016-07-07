Рада предоставила участникам АТО дополнительные гарантии в содействии трудоустройству

Как передает корреспондент УНИАН, за закон №2095а-д проголосовали 235 народных депутатов из 301, зарегистрированного в сессионном зале.

Законом устанавливается, что к категориям граждан, имеющих дополнительные гарантии в содействии трудоустройству, относятся и участники боевых действий, указанные в пунктах 19 и 20 части 1 статьи 6 Закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Читайте такжеВерховная Рада начала свою работу с перерыва

Как заявила председатель Комитета ВР по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения Людмила Денисова, законопроект касается участников боевых действий, которые принимали участие в АТО и состоящих на учете в государственных центрах занятости.

"Их включают в обязательную квоту на трудоустройство. Это 5%. Каждый работодатель должен их принять", - сказала Денисова.

Принятый закон вступает в силу через месяц со дня его опубликования.