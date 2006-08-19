Словакия заинтересована в проекте транспортировки в Европу каспийской нефти

Словацкая Республика заинтересована в сотрудничестве с Украиной в энергетической сфере, в частности, в участии в проекте транспортировки в Европу каспийской нефти и поставок украинской электроэнергии в Словакию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства финансов Украины, об этом сегодня на встрече в Киеве с первым вице-премьер-министром, министром финансов Украины Николаем АЗАРОВЫМ сказал министр иностранных дел Словацкой Республики Ян КУБИШ.

Стороны обменялись мнениями относительно современного состояния экономики и финансовой политики Украины и обсудили вопросы сотрудничества между двумя странами. Н.АЗАРОВ отметил, что перед новым правительством Украины стоят сложные задачи по продолжению уже начатых и реализации новых системных экономических реформ и решению конкретных заданий по наполнению бюджета страны.

Приоритетным направлением деятельности правительства во внешнеэкономической сфере станет углубление торгово-экономического сотрудничества с зарубежными партнерами, в том числе со Словакией. Первый вице-премьер-министр отметил, что главной задачей для правительства Украины будет устранение негативного сальдо в торговых отношениях между рядом государств. Углубляя тему, Н.АЗАРОВ положительно оценил результаты развития торгово-экономического сотрудничества между Украиной и Словакией в последние годы, но отметил, что эти показатели не в полной мере отображают потенциал, который существует между нашими странами.

Кроме того, стороны коснулись вопроса завершения строительства Криворожского горно-обогатительного комбината окислительных руд. При решении этого вопроса, отметил Н.АЗАРОВ, будут учтены интересы словацкой стороны.

Я.КУБИШ заверил, что Словакия готова способствовать в решении вопроса интеграции Украины в европейские и евроатлантические структуры.

В свою очередь, Н.АЗАРОВ выразил благодарность за заботу в удовлетворении культурно-образовательных проблем украинского национального меньшинства в Словакии и создании нормативно-правовой базы в сфере взаимоотношений с национальными меньшинствами.

По итогам встречи Н.АЗАРОВ дал поручения соответствующим правительственным структурам по решению вопроса активизации сотрудничества со Словакией.