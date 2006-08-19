Президент предлагает сократить украинскую армию

Президент Украины Виктор Ющенко предлагает до 2011 г. сократить численность Вооруженных сил страны до 143 тыс. человек. Соответствующий проект закона зарегистрирован в Верховной Раде 18 августа, сообщает ICTV.

Согласно документу, до конца 2007 г. численность армии должна составить 200 тыс. человек, в том числе 152 тыс. военнослужащих; до конца 2008 г. - 183 тыс. чел., в том числе 143 тыс. военнослужащих; до конца 2009 г. - 165 тыс. чел, в т.ч. 131 тыс. военнослужащих, до конца 2010 г - 147 тыс. чел., в т.ч. 120 тыс. военнослужащих; до конца 2011 г. - 143 тыс. чел., в т.ч. 116 тыс. военнослужащих.

В документе также указывается, что общая численность Вооруженных сил Украины на протяжении 2007-2011 гг. сократится на 78 тыс. должностей, в том числе военнослужащих - 49 тыс. и к концу 2011 г. составит 143 тыс. должностей, в том числе военнослужащих - 116 тыс. чел.

"На реализацию закона Украины необходимо 6112,7 млн. грн.", - говорится в пояснительной записке к законопроекту, подписанной министром обороны Анатолием Гриценко.