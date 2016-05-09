Как в городах Украины проходят мероприятия к 71-й годовщине Победы над нацизмом (фоторепортаж)

В частности, корреспонденты УНИАН побывали на торжествах в Полтаве, Днепропетровске, Львове, Запорожье и других городах.

Как сообщал УНИАН, также торжества по случаю 71-й годовщины победы над нацизмом на официальном уровне состоялись в Киеве. В частности, здесь прошло возложение цветов к могиле Неизвестного солдата с участием первых лиц государства. Также в центре столицы по случаю годовщины состоялся марш военных оркестров.

При этом в некоторых городах не обошлось без столкновений и задержаний, в частности, в столице, Одессе и Харькове.