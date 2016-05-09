В Одессе развернули красные флаги, полиция задержала семерых человек

Как передает корреспондент УНИАН, после окончания официальной торжественной церемонии по случаю Дня победы над нацизмом, на Аллее Славы в Центральном парке Культуры и отдыха им. Тараса Шевченко, началась акция постоянных участников антиукраинских митингов на Куликовом поле.

Точное количество "куликовцев" трудно определить в связи с тем, что на аллее много жителей города, которые пришли почтить память павших героев. Всего на Аллее Славы сейчас - более 1 тыс. лиц.

Более 200 человек, многие из которых с георгиевскими лентами на одежде, подошли к монументу Неизвестному матросу, развернули красные флаги с серпом и молотом. Они также держат портреты людей, на которых - черно-коричневые ленты, флаг Одессы с надписью "Куликово поле", плакат "Бессмертный полк куликовців". Присутствующие выкрикивают антиукраинские лозунги.

По подозрению в нарушении общественного порядка уже задержаны 7 человек. Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, большая часть были задержаны на Аллее Славы.

Как уточнил УНИАН представитель главка, в числе "приглашенных для беседы" - активист гражданского корпуса "Азов". По словам его соратников , человек "слишком настойчиво требовал, чтобы правоохранители задержали людей с георгиевскими лентами".

Ранее старший инспектор отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области Анастасия Серая сообщила УНИАН, что правоохранители пригласили для беседы четырех лиц, которые могут быть "потенциальными провокаторами".

Серая пояснила, что мужчина был задержан на Куликовом поле, трех - на Аллее Славы в Центральном парке культуры и отдыха им. Тараса Шевченко, где проходила церемония возложения цветов к монументу Неизвестному матросу.

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"Один из приглашенных был с георгиевской лентой", - пояснила старший инспектор.

Как сообщал УНИАН, сегодня общественный порядок в Одессе поддерживают около 2 тыс. правоохранителей. Начальник регионального главка Нацполіції Гиорги Лорткипанидзе заявлял, что любые попытки провокационных действий 9 мая жестко будут пресекаться, к ним относится и ношение георгиевской ленты, которую многие горожане воспринимают агрессивно.