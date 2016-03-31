В Ивано-Франковске работники нефтегазовой отрасли протестуют против закрытия нефтяных и газовых скважин (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, пикет начался сегодня в 9.00 во время начала заседания сессии областного совета. С государственными флагами и в рабочих формах пришло более 200 представителей отрасли. В руках держат транспаранты: «Руководству Госгеонедр позор!», «Мы хотим работать в Украине и для Украины!», «Борислав не смеется, а поддерживает надвирнянских нефтяников», «Энергетической независимости Украины – быть!», «Простоям, безработице нефтяников – НЕТ!», «Прекращение добычи нефти – государственная измена!» и другие.

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Участники митинга заявляют, что они здесь, потому что им не дают работать. Ведь, по их словам, два нефтегазовых месторождения - Лопушнянское и Битков-Бабченское в Ивано-Франковской области были закрыты непонятным решением Государственной службы геологии и недр Украины. Из-за этого остановилась добыча нефти и газа, а сотни людей находятся без работы.

Пикетчики просят областных депутатов поддержать их требования о продолжении эксплуатации двух упомянутых газовых месторождений.

По словам председателя профсоюзной организации НГДУ «Надвирнанафтогаз» Александра Диканева, люди "сегодня пришли под областной совет, чтобы защитить свое конституционное право на труд». «Нас лишают права работать, прекращают разработку месторождений. 28 июля 2015 года было остановлено наше основное месторождение, Битков-Бабченское. Его никто не останавливал 155 лет. Это все неправильные, антигосударственные и антинародные действия Госгеонедр! Сейчас без работы на месторождениях остались более 200 человек, а еще две бригады капремонта», - подчеркнул Диканев.

На митинге была принята резолюция обратиться к президенту Украины Петру Порошенко, премьер-министру Арсению Яценюку и председателю Верховной Рады Украины Владимиру Гройсману с просьбой «поддержать справедливые требования работников нефтегазовой отрасли области».

Протестующие ждут решения облсовета о поддержке их требований к центральной власти. Скандируют: «Ре-ше-ние!» и стучат касками по мостовой.