УНИАН просит министра юстиции Петренко взять под личный контроль выполнение чиновниками его ведомства решений Европейского суда по правам человека

УНИАН просит министра юстиции Павла Петренко взять под личный контроль выполнение чиновниками его ведомства решений Европейского суда по правам человека, в частности, по делу «Щукин и другие против Украины», в рамках которого рассматривалось заявление Дехтяренко Елены Ивановны - участника ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, инвалида войны, ветерана труда.

Елена Ивановна обратилась в агентство в рамках проекта «УНИАН-Поддержка» с просьбой помочь восстановить справедливость.

С 2010 года она своими силами добивалась выплаты недополученной пенсии в нарушение Закона «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы».

Несколько судов в Украине не смогли решить ее проблему - в связи с невыполнением Пенсионным фондом требований постановлений суда она вынуждена была обратиться для защиты своих прав и интересов в Европейский суд по правам человека (Франция, Страсбург).

В 2014 году ЕСПЧ вынес решение, которым установил нарушение государством Украина международных обязательств в отношении ее.

Но Государственная исполнительная служба (находится в управлении Минюста) нарушила трехмесячный срок исполнения решения Европейского суда и выплатила Елене Ивановне средства более чем через 1,5 года. И теперь ведомства нарушают положение о выполнении своих обязанностей по начислению и выплате пени согласно пункту резолютивной части решения ЕСПЧ. То есть, пеня рассчитывается не на принципах ЕСПЧ, а по собственной формуле. Из-за этого сумма, предлагаемая к выплате, в сотни раз меньше, чем полагается на основании решения Европейского суда.

УНИАН обратился для консультации по этому вопросу к юристу ЮК Jurimex Нине Кучерук.

Она подчеркнула, что в своем решении судебный орган ЕС постановил, что по истечении указанного трехмесячного срока и до выплаты на эти суммы будет начисляться простой процент (simple interest) в размере предельной процентной ставки Европейского центрального банка, которая будет действовать в период неуплаты, к которой должны быть добавлены еще три процента.

«Начисление таких процентов, как и уплата возмещения является неотъемлемой частью выполнения решения Европейского суда по правам человека, что является обязательным для Украины в силу требований статьи 46 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Порядок выполнения указанных судебных решений определяется законами Украины «О выполнении решений и применении практики Европейского суда по правам человека» и «Об исполнительном производстве», - пояснила ситуацию юрист.

По ее словам, для защиты своих прав и охраняемых законом интересов Елена Ивановна Дехтяренко может обратиться с иском в орган государственной исполнительной службы о признании противоправным его бездействие и об обязательствах ответчика подготовить и отправить требование в Министерство юстиции Украины о принятии мер по выплате заявителю предусмотренных процентов.

Для получения компенсации, как отмечает юрист, в соответствии со статьей 2 Закона «О компенсации гражданам потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты» Дехтяренко Елена Ивановна может обратиться в соответствующее управление Пенсионного фонда Украины с требованием о выплате такой компенсации. В случае если орган Пенсионного фонда откажет в данном действии, заявителю следует обратиться в суд с иском об обжаловании указанного отказа и взыскании компенсации.

Причем досудебное урегулирование спора не является обязательным в Украине, а поэтому Дехтяренко Елена Ивановна вправе сразу обратиться в суд с иском о взыскании суммы компенсации на основании ст. 55 Конституции Украины без предварительного обращения в соответствующее управление Пенсионного фонда.

В виду перечисленного УНИАН просит министра юстиции Петренко в срочном порядке принять меры для решения выше перечисленной проблемы, которая вредит имиджу Украины, провозгласившей европейский, цивилизованный курс развития государственности, что подразумевает соблюдение прав и свобод граждан.

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