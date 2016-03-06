В Ривне вместо разбитой мемориальной стелы в честь Бандеры установили краеугольный камень (фото)

Как сообщил корреспонденту УНИАН инициатор установки камня, общественный активист Сергей Пандрак, вес камня составляет 2,7 тонны. Он привезен с мест разработки базальтов в Костопольском районе Ривненской области.

Общественные активисты планируют, что 1 января следующего года на этом месте появится полноценный памятник идеологу и теоретику украинского национализма.

Для охраны камня задействованы две камеры наружного наблюдения, расположенные на здании по соседству.

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Напомним, установленную 1 января на углу улиц Бандеры и Чорновила мемориальную стелу, гласившую о том, что на ее месте будет сооружен памятник Бандере, неизвестные разбили спустя всего 3 дня.

В ночь на 21 января была также разбита мемориальная доска в честь Бандеры на стене многоэтажного дома на улице, названной в его честь.