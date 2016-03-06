В Ривне вместо разбитой мемориальной стелы в честь Бандеры установили краеугольный камень (фото)
В Ривне вблизи перекрестка улиц Степана Бандеры и Вячеслава Чорновила сегодня был установлен краеугольный базальтовый камень на месте будущего памятника Степану Бандере.
Как сообщил корреспонденту УНИАН инициатор установки камня, общественный активист Сергей Пандрак, вес камня составляет 2,7 тонны. Он привезен с мест разработки базальтов в Костопольском районе Ривненской области.
Общественные активисты планируют, что 1 января следующего года на этом месте появится полноценный памятник идеологу и теоретику украинского национализма.
Для охраны камня задействованы две камеры наружного наблюдения, расположенные на здании по соседству.
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Напомним, установленную 1 января на углу улиц Бандеры и Чорновила мемориальную стелу, гласившую о том, что на ее месте будет сооружен памятник Бандере, неизвестные разбили спустя всего 3 дня.
В ночь на 21 января была также разбита мемориальная доска в честь Бандеры на стене многоэтажного дома на улице, названной в его честь.