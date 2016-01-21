В Ривне неизвестные вновь разбили мемориальную доску Степану Бандере (фото)

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Ривненской области, в настоящее время правоохранители проводят расследование по этому поводу.

Сведения по данному факту внесены в журнал Единого учета заявлений и сообщений о совершении уголовных преступлений и других событий Ривненского отдела полиции.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщал УНИАН, 4 января в Ривном неизвестные злоумышленники уничтожили стелу в честь Степана Бандеры, установленную 1 января на перекрестке улиц Степана Бандеры и Вячеслава Чорновила.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).