В Ривне неизвестные вновь разбили мемориальную доску Степану Бандере (фото)
В Ривном в ночь на 21 января неизвестные разбили гранитную мемориальную доску в честь лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры, установленную на стене многоэтажного дома на улице, названной в его честь.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Ривненской области, в настоящее время правоохранители проводят расследование по этому поводу.
Сведения по данному факту внесены в журнал Единого учета заявлений и сообщений о совершении уголовных преступлений и других событий Ривненского отдела полиции.
Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Как сообщал УНИАН, 4 января в Ривном неизвестные злоумышленники уничтожили стелу в честь Степана Бандеры, установленную 1 января на перекрестке улиц Степана Бандеры и Вячеслава Чорновила.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).