Треть украинцев считает наступление украинских войск решением ситуации на Донбассе - опрос

Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского социологического исследования, проведенного Институтом Горшенина с 8 по 17 февраля.

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В частности, социологи предложили респондентам возможные варианты решения ситуации на востоке Украины.

Большинство опрошенных - 34,1% - выбрали вариант наступления украинских войск для восстановления контроля над всей территорией Украины.

В то же время 24,2% высказались за предоставление особого статуса отдельным территориям Донбасса в рамках Минских соглашений.

11,5% высказались за превращение ситуации в замороженный конфликт, а 9,2% - за установление мира путем передачи Российской Федерации оккупированной части Донбасса.

21% опрошенных затруднились ответить.

Всего по выборке, с учетом основных социально-демографических характеристик населения Украины, было опрошено 2 тыс. человек в возрасте от 18 лет во всех областях Украины (без учета населения оккупированных территорий Автономной республики Крым, Донецкой и Луганской областей). Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-2,2%.