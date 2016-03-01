Треть украинцев считает наступление украинских войск решением ситуации на Донбассе - опрос
34,1% граждан Украины считают наступление украинских войск вариантом для решения ситуации на востоке страны.
Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского социологического исследования, проведенного Институтом Горшенина с 8 по 17 февраля.
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В частности, социологи предложили респондентам возможные варианты решения ситуации на востоке Украины.
Большинство опрошенных - 34,1% - выбрали вариант наступления украинских войск для восстановления контроля над всей территорией Украины.
В то же время 24,2% высказались за предоставление особого статуса отдельным территориям Донбасса в рамках Минских соглашений.
11,5% высказались за превращение ситуации в замороженный конфликт, а 9,2% - за установление мира путем передачи Российской Федерации оккупированной части Донбасса.
21% опрошенных затруднились ответить.
Всего по выборке, с учетом основных социально-демографических характеристик населения Украины, было опрошено 2 тыс. человек в возрасте от 18 лет во всех областях Украины (без учета населения оккупированных территорий Автономной республики Крым, Донецкой и Луганской областей). Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-2,2%.