Большинство украинцев поддержало бы на референдуме вступление Украины в ЕС и НАТО - опрос

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг". Так, 59% поддержали бы на референдуме вступление Украины в Евросоюз, 22% высказались бы против, остальные не определились или не принимали бы участия в плебисците.

Читайте такжеЗа прошедшие четыре года количество украинцев, которые давали взятки, сократилось на 5% - опрос

За вступление Украины в Таможенный союз проголосовали бы 16%, 62% высказались бы против, остальные не определились или не принимали бы участия в референдуме.

Относительно вступления в НАТО, то его бы поддержали 47% респондентов, 31% проголосовали бы против, остальные не определились или не принимали бы участия в голосовании.

Опрос проводился социологической группой "Рейтинг" 14-22 января 2016 года. Было опрошено 2 тыс. граждан страны в возрасте 18 лет и старше. Опрос проводился методом личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования составляет не более 2,3%.