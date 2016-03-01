Президент подписал закон об усовершенствовании защиты профессиональной деятельности журналистов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, законом совершенствуется законодательная база и устраняются недостатки законодательного регулирования вопросов, связанных с действующим правовым механизмом обеспечения защиты профессиональной деятельности журналистов.

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Законом предусмотрена ответственность за незаконное изъятие собранных, обработанных, подготовленных журналистом материалов и технических средств, которыми журналист пользуется в связи со своей профессиональной деятельностью.

Также детализируются положения Уголовного кодекса, согласно которым предусмотрена ответственность за препятствование законной профессиональной деятельности журналиста.

Как сообщал УНИАН, 4 февраля Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины (относительно совершенствования защиты профессиональной деятельности журналистов)".

Законом установлено, что нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции, которые передаются средствами связи или через компьютер, если это было совершено повторно или в отношении государственных или общественных деятелей, журналистов, или содеянные служебным лицом, или с использованием специальных средств, предназначенных для негласного снятия информации, - наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет.

Кроме того, установлено, что незаконное изъятие собранных, обработанных, подготовленных журналистом материалов и технических средств, которыми он пользуется в связи со своей профессиональной деятельностью, незаконный отказ в доступе журналиста к информации, незаконный запрет на освещение отдельных тем, показ отдельных лиц, критику субъекта властных полномочий, а также любое другое умышленное препятствование осуществлению журналистом законной профессиональной деятельности - наказываются штрафом в размере до 50 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 3 лет.

Влияние в любой форме на журналиста с целью препятствования выполнению им профессиональных обязанностей или преследование журналиста в связи с его законной профессиональной деятельностью - наказываются штрафом в размере до 200 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 4 лет.

Действия, предусмотренные частью второй ст. 171, если они были совершены должностным лицом с использованием своего служебного положения или по предварительному сговору группой лиц, - наказываются штрафом в размере от 200 до 500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.