За последние 25 лет в мире убили около 2300 журналистов - IFJ

По данным Международной федерации журналистов, больше всего работников СМИ за период с 1990 по 2015 годы погибло в Ираке - 309 человек, сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, что чаще всего журналисты гибнут во время боевых действий в зонах конфликтов или в результате целенаправленных убийств и похищений.

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Второе место в рейтинге наиболее опасных стран для работников СМИ заняли Филиппины. В этой тихоокеанской стране с 1990 года было убито по меньшей мере 146 журналистов. Третье место за Мексикой - 120 смертей. На четвертом - Пакистан со 115 убитыми журналистами. Пятое место заняла Российская Федерация, где с 1990 года погибли 109 журналистов.

В 2015 году больше всего представителей СМИ погибло во Франции, Ираке и Йемене. Причем во Франции все смерти - 10 случаев - работники Charlie Hebdo, которые погибли во время нападения террористов на редакцию издания в январе прошлого года.

В исследовании отмечается, что в Украине на протяжении последних лет наблюдается внезапное ухудшение ситуации с безопасностью журналистов. Только в 2014 году количество погибших работников СМИ достигло восьми человек. 2015 зафиксировано два убийства медийщиков. Всего за период с 1990 по 2015 годы в Украине убили 19 журналистов, из них 13 - с 2000 по 2015 годы.