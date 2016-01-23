Против активистов Евромайдана 18 февраля 2014 года было задействовано более тысячи "титушек" - ГПУ
По предварительным данным следствия, во время столкновений в центре Киева 18 февраля 2014 года против активистов Евромайдана было задействовано около 1,2 тыс."титушек".
Об этом сообщил начальник Управления специальных расследований Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк на брифинге, передает корреспондент УНИАН.
Читайте также"Беркутовцы", которые принимали участие в избиении студентов на Майдане, успешно прошли аттестацию в нацполицию – активист"Больше всего было задействовано "титушек" 18 февраля. У нас есть предварительные данные, которые говорят о 1200 человек. Определенная часть была для массовки, а определенная часть - активные боевики, вооруженные оружием и битами, и светошумовыми гранатами для нанесения телесных повреждений. Мы их продолжаем идентифицировать, и расследование дела продолжается", - сказал Горбатюк.
Он подчеркнул, что действия "титушек" были не хаотическими, а были частью одного общего плана. То есть, отметил Горбатюк, в ночь на 19 февраля 2014 года органы внутренних дел - сотрудники милиции, "Беркута", Внутренних войск должны были вытеснять протестующих с Майдана вверх по улице Михайловской, а "титушки", которые находились там, должны были их рассеивать.
"Это был совместный план, которой был не до конца реализован руководством государства и органами внутренних дел - и вооруженные сотрудники органов внутренних дел, и "титушки", которым было роздано оружие, ждали приказа на его применение. К счастью, такой приказ не поступил", - сказал Горбатюк.
При этом он отметил, что оружие со складов МВД вывозилась несколькими микроавтобусами предприятия, приближенного к сыну экс-президента Виктора Януковича, и раздавалось "титушкам" в разных местах.