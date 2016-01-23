Против активистов Евромайдана 18 февраля 2014 года было задействовано более тысячи "титушек" - ГПУ

Об этом сообщил начальник Управления специальных расследований Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк на брифинге, передает корреспондент УНИАН.

Читайте также"Беркутовцы", которые принимали участие в избиении студентов на Майдане, успешно прошли аттестацию в нацполицию – активист"Больше всего было задействовано "титушек" 18 февраля. У нас есть предварительные данные, которые говорят о 1200 человек. Определенная часть была для массовки, а определенная часть - активные боевики, вооруженные оружием и битами, и светошумовыми гранатами для нанесения телесных повреждений. Мы их продолжаем идентифицировать, и расследование дела продолжается", - сказал Горбатюк.

Он подчеркнул, что действия "титушек" были не хаотическими, а были частью одного общего плана. То есть, отметил Горбатюк, в ночь на 19 февраля 2014 года органы внутренних дел - сотрудники милиции, "Беркута", Внутренних войск должны были вытеснять протестующих с Майдана вверх по улице Михайловской, а "титушки", которые находились там, должны были их рассеивать.

"Это был совместный план, которой был не до конца реализован руководством государства и органами внутренних дел - и вооруженные сотрудники органов внутренних дел, и "титушки", которым было роздано оружие, ждали приказа на его применение. К счастью, такой приказ не поступил", - сказал Горбатюк.

При этом он отметил, что оружие со складов МВД вывозилась несколькими микроавтобусами предприятия, приближенного к сыну экс-президента Виктора Януковича, и раздавалось "титушкам" в разных местах.