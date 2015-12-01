ГПУ завершила расследование по делу бывших правоохранителей, раздававших оружие для расстрела Майдана

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГПУ, также стороне защиты предоставлены для ознакомления материалы уголовного производства в отношении трех бывших работников Главного управления МВД Украины в г. Киеве и одного гражданского лица, так называемого «титушки».

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«Всем им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа), ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 262 (похищение, присвоение, вымогание огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или радиоактивных материалов или завладение ими путем мошенничества или злоупотреблением служебным положением), ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что во время досудебного расследования установлено, что 20 февраля 2014 года указанные сотрудники милиции, превышая служебные полномочия, действовали исполняя явно преступный приказ бывшего руководства МВД Украины, они обеспечили и приняли непосредственное участие в незаконной выдаче со склада ведомства так называемым «титушкам» более 600 единиц автоматического огнестрельного оружия и более 160 тысяч боеприпасов к нему для дальнейшего применения против участников мирных протестных акций.

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При содействии указанных работников милиции «титушки», один из которых в настоящее время содержится под стражей, присвоили указанное огнестрельное оружие и боеприпасы, чем причинили государству ущерб в размере 2 млн грн, добавили в ГПУ.

В феврале 2014 года во время столкновений протестующих с силовиками в центре Киева погибли более ста человек, сотни были ранены, большинство из них – 20 февраля. По данным Генпрокуратуры, во время Евромайдана пострадали 2,5 тысячи человек.