Порошенко пообещал резко повысить денежное обеспечение украинских военных в 2016 году

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко заявил во время всеукраинского форума участников АТО в Киеве.

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«В новом военном бюджете 2016 года мы предусмотрим резкий рост денежного обеспечения украинских военных», - заявил он.

Ранее УНИАН сообщал, что в следующем году Вооруженные Силы Украины получат на вещевое обеспечение 4,5 миллиарда гривень. На эти средства планируется приобрести 65 тысяч комплектов бронежилетов, 60 тысяч пулезащитных шлемов, более 200 тысяч комплектов полевой формы, 59,5 тысяч комплектов снаряжения, 50 тысяч комплектов средств защиты, 35 тысяч комплектов постельных принадлежностей и 56 тысяч комплектов спальных мешков.