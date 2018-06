В Киеве возле железнодорожного вокзала произошел взрыв - соцсети

Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

В частности, киевлянин Дмитрий Синенко написал, что примерно в 23:25 возле "Южного" вокзала сдетонировал взрывпакет. По состоянию на 00:25 29 сентября на место происшествия уже прибыли взрывотехники

"Взрывное устройство, похоже на какой-то "тяжелый фейерверк". Человек получил ранение в голову", - сообщается на странице Liveuamap в Twitter.

Explosion at Kyiv railway station. At least 1 wounded http://t.co/MBNyKcGHf9#Ukrainepic.twitter.com/XY7VF8gMv2 via @14720Maro