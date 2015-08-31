У пострадавшего возле Рады журналиста из Франции сотрясение мозга и черепно-мозговая травма (фото)

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД Украины в г.Киеве.

«Среди пострадавших - двое представителей масс-медиа, один из них - работник французского печатного издания. У иностранца диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и рваную рану лобной области», - отмечается в сообщении.

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«У украинского оператора - непроникающее осколочное ранение правой ноги», - сообщили в столичном главке.

В свою очередь нардеп Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook сообщил о том, что раненого французского журналиста зовут Антуан де Луне, он работает в Украине для французского издания Finance.