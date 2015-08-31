Митингующих оттеснили с улицы Грушевского в Мариинский парк, есть пострадавшие

Правоохранители оттеснили митингующих с улицы Грушевского в Мариинский парк.

Как передает корреспондент УНИАН, также правоохранители взяли в оцепление часть улицы Грушевского напротив гостиницы “Киев” - там стоит несколько автомобилей и микроавтобус ДУК “Правый сектор”.

Есть как минимум один пострадавший – мужчина в гражданском, которого несли на носилках.

По словам участников митинга, новые беспорядки возле гостиницы “Киев” спровоцировали правоохранители, которые, по словам митингующих, начали догонять их товарищей, которые шли к метро “Арсенальная”, положили их на асфальт и начали обыскивать. Именно это, по словам митингующих, стало причиной новых противостояний.

Сейчас правоохранители отступают к зданию ВР, ситуация на месте происшествия остается напряженной.

Как сообщал УНИАН, столкновения возле ВР начались сразу после голосования за изменения в Конституцию в части децентрализации.

Протестующие начали бросать в правоохранителей бутылки, дымовые шашки и брусчатку. Также в правоохранителей бросили боевую гранату.

По данным МВД, ранения во время столкновений получили около 100 правоохранителей, в том числе 10 из них – тяжелые.