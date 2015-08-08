МВД публично вызывает на допрос семерых главарей боевиков "ДНР" (фото)
Следственным управлением ГУМВД Украины в Донецкой области проводится специальное досудебное расследование в отношении "министров" и руководителей других структур так называемой "ДНР".
Как сообщает пресс-служба МВД, в соответствии с действующим законодательством организаторы террористических звеньев самопровозглашенной республики, которые скрываются на оккупированной территории, могут быть осуждены заочно.
"Обвиняемые или подозреваемые в совершении уголовного правонарушения... будут вызываться на допросы через СМИ. Деятельность злоумышленников квалифицирована по ч.1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины "Создание террористической группы или террористической организации, руководство такой группой или организацией или участие в ней, а так же организационное или другое содействие созданию или деятельности террористической группы или террористической организации", - говорится в сообщении.
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Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.
В частности на допрос следователями МВД вызвано Сагайдакову Галину Александровну ("глава пенсионного фонда "ДНР"), Хардикова Николая Николаевича ("министр связи "ДНР"), Файницкого Евгения Эдуардовича ("министр угля и энергетики "ДНР"), Савенко Максима Юрьевича ("министр агропромышленной политики и продовольствия "ДНР"), Приходько Ивана Сергеевича ("глава администрации "ДНР" Куйбышевского и Киевского районов г. Донецкая), Подсушную (Бавику) Марию Владимировну ("заместитель генерального прокурора "ДНР"), Самохину Евгению Викторовну ("министра экономики "ДНР").
По данным правоохранителей, с начала проведения АТО на Донетчине объявлены в розыск 106 организаторов террористических звеньев "ДНР". В первую очередь документируется деятельность верхушки так называемой "Донецкой народной республики". На сегодня официально объявлено в розыск 11 самопровозглашенных "министров", в отношении еще 10 "госдеятелей" бандформирования собираются доказательства.