Близкий к окружению Захарченко боевик призвал террористов прекратить преступную деятельность (видео)

Как сообщает пресс-служба СБУ, злоумышленник занимался сбором и передачей боевикам информации о численности украинских войск, местах дислокации, перемещении личного состава и военной техники.

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"Собранную информацию он передавал своему брату – советнику самопровозглашенного предводителя террористов "ДНР" Захарченко, одному из основателей террористической группировки "Кальмиус", - говорится в сообщении.

Как отмечается, злоумышленник полностью признал противоправность своих действий, раскаялся и обратился к брату и другим террористам с призывом прекратить преступную деятельность и вернуться к мирной жизни.

По материалам СБУ открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы) Уголовного кодекса Украины.