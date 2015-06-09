Результаты ВНО показали, что у детей из сельских школ нет доступа к качественному образованию

Об этом сказала первый заместитель министра образования Инна Совсун. "Если посмотреть на результаты внешнего независимого оценивания детей из сельской местности и детей из городской местности, мы видим, что, к сожалению, эти дети не получают доступа к качественному образованию. Поэтому в законопроекте ("Об образовании") есть некоторые новации, которые касаются, в том числе, сети развития учебных заведений, в том числе - малокомплектных", - отметила она.

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В частности, по ее словам, предлагается норма, согласно которой начальное образование должно приобретаться как можно ближе к месту жительства.

"Потому что это очень маленькие дети, им трудно ездить в другое село или поселок, и они должны учиться по месту жительства, насколько это возможно", - отметила Инна Совсун.

Что касается базовой школы, которая начинается после 6-го класса, то, как добавила первый заместитель министра образования, в законопроекте предусматривается, что местные органы власти должны обеспечивать проезд учащихся к месту учебы, а в некоторых случаях - даже обеспечивать школьников общежитиями.